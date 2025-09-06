10月3日公開の映画『火喰鳥を、喰う』で共演する水上恒司と宮舘涼太が、12日発売の『+act. （プラスアクト）』（ワニブックス）表紙巻頭に登場した。【動画】映画『火喰鳥を、喰う』ロング予告撮影は韓国のカメラマンが撮り下ろし、モノクロの世界観が際立つ独特な雰囲気のカットが満載。今作が初共演だという2人はロング対談で、互いの印象から演じた役についてどう捉えているのかなど、軽妙なやり取りがを見せた。ほか誌面