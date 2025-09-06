パリ五輪・バドミントン女子ダブルスでは銅メダルに輝いた、バドミントン日本代表の「シダマツ」ペア。志田千陽選手と松山奈未選手のペアは8月にパリで行われた「世界バドミントン選手権大会」をもってペア解消となった。そんななか、志田選手が2025年9月4日、自身のインスタグラムを更新し、松山選手とのツーショットを披露した。「in paris」志田選手は「in paris」とし、オフショットとして、エッフェル塔をバックに撮影した松