香りを楽しむイタリアのビール！アサヒビールから、イタリアンプレミアムビールで世界売上No.1の「ペローニ ナストロアズーロ（以下、ペローニ）」の缶350mlが、9月9日と12月2日に数量限定で発売。日本で缶商品を展開するのは初。缶商品の販売開始に合わせ、地中海の雰囲気を感じながら「ペローニ」ブランドの世界観が味わえる有料試飲イベント「THE HOUSE OF PERONI 2025」が、9月4日から「ZeroBase渋谷」および隣接する「渋谷道