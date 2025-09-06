坂本堤弁護士一家殺害事件の慰霊碑前であいさつする日弁連の渕上玲子会長＝6日午前、新潟県上越市オウム真理教幹部らによる坂本堤弁護士一家殺害事件で、坂本さん＝当時（33）＝の遺体が見つかって30年となる6日、発見現場の新潟県上越市にある慰霊碑を日弁連の渕上玲子会長が追悼のため訪問した。「困っている依頼者のため、当然の仕事をしただけだった」と坂本さんを振り返り、犯行を「許しがたい暴挙」と非難した。1989年11