子育ては夫婦で協力して行うものです。どちらかが片方の足を引っ張ったり見下したりしていては、子育てに支障をきたしてしまいますよね。ただ、自分だけ子どもに気に入られようと仕向ける人もいるようで……？今回は、ママを悪者に仕向ける旦那の話をご紹介いたします。「怖いママだねー」「娘をかわいがるのはいいけど、ただ甘やかすだけの旦那。平日は仕事で会えないから、休日に娘の機嫌をとって懐いてもらおうとしているんだ