橋幸夫さんの歌を受け継ぐ歌手ユニット「二代目橋幸夫 yH2」の進公平さんが、自身のXで、4日に亡くなった橋幸夫さんを追悼するコメントを投稿しました。 【写真を見る】【 二代目橋幸夫 】進公平さん橋幸夫さんを悼む「僕達を二代目に選んで頂き、本当にありがとうございました」進さんは「僕達を二代目に選んで頂き、本当にありがとうございました」と、感謝の思いを伝えています。 ▽▽▽▽進公平さん追悼コメン