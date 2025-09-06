2024年のドラフト1巡目16位でフィラデルフィア・セブンティシクサーズから指名されたジャレッド・マケインは、2024－25レギュラーシーズン開幕から23試合連続で出場し、8試合で先発も務めた。 昨年10、11月の月間最優秀新人賞に輝き、平均25.7分15.3得点2.4リバウンド2.6アシストに3ポイントシュート成功率38.3パーセント（平均2.2本成功）と、ルーキーガードとして