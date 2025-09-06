（台北中央社）日本と台湾の学術交流の促進に寄与したとして、林成蔚（りんせいい）元北海道大学公共政策大学院教授が5日までに、日本外務省の2025年度外務大臣表彰を受賞した。日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会によれば、林氏への伝達式は後日、台北市内で行われる。外務省は先月28日、今年度の外務大臣表彰の受賞者を発表した。台湾関連では、ノンフィクション作家の平野久美子氏も日本と台湾の相互理解の促進に貢献した