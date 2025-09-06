5日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、11月1日（土）、11月2日（日）にパナソニックアリーナで行われる第2節ヴォレアス北海道戦に、枚方市民を招待することをクラブ公式サイトで発表した。 対象となるのは枚方市に在住する人で、3階指定席（後方）に各試合300名が招待される。なお、在勤・在学は対象外となり、応募には無料会員またはホームタウン会員登録が必須となる。