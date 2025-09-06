熊本県の球磨川の支流、川辺川に国が計画している流水型ダムの建設事業を巡り、人吉市で公聴会が開かれています。 この公聴会は土地収用法に基づき、国土交通省がダムの事業認定を受けるために必要な手続きの一つです。 きのう（9月5日）人吉市で始まった公聴会では、国交省が川辺川にダムを建設する目的や事業内容を説明した後、5年前の7月豪雨で被災した人や川漁師たちがダム事業に対する意見を述べています。 今後、事業が認