Photo: SUMA-KIYO 急な災害時に備えて、防災セットを用意することにしたのですが、給水所などで水を入れてもらうためのボトル選びで悩んでいました。1L程度の容量は欲しいものの、ペットボトルや水筒は持ち出し袋に入れておくには、どうしても嵩張ってしまうんですよね…。ソフトとハードのハイブリッド Photo: SUMA-KIYO