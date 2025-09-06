◇インターリーグドジャース1―2オリオールズ（2025年9月5日ボルチモア）ドジャースのは5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に敗れ、3連敗を喫した。緊急先発し「1番・投手兼DH」で出場した大谷翔平投手（31）が3回2/3を3安打無失点と好投し、リリーフ陣も奮闘したが、9回2死、チームトップの20セーブを記録しているタナー・スコット投手（31）がサヨナラ弾を被弾。痛恨の4連敗となった。スコットは1―1の9回か