福岡県警小倉北署は５日、万引き事件容疑者を現行犯逮捕した北九州市子ども家庭局職員、今野貴充さん（５６）に感謝状を贈呈した。空手の有段者の今野さんは、「足がすくむことはなかった。被害を一つでも減らせ、光栄だ」と語り、谷山浩一郎署長は「本当に感謝している」と伝えた。（饒波あゆみ）同署によると、事件は８月２６日に発生。同市小倉北区の百貨店「小倉井筒屋」のブランド品店で、５０歳代の男がショルダーバッグ