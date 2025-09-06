インフルエンザの流行期を前に、ワクチンの出荷が熊本県大津町で始まりました。 大津町の配送センターでは、きょう（9月6日）未明から全国の医療機関向けに「KMバイオロジクス」が製造したインフルエンザワクチンの出荷が始まりました。 厚生労働省によりますと、今シーズンは「A型」の2種類と「B型」の合わせて3株に対応するワクチンの供給量を約5300万回分と見込んでいて、国内のメーカー3社は10月上