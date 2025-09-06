プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が6日、東京・丸の内ピカデリーで、女優業に初挑戦した映画「カラダ探しTHE LAST NIGHT」（羽住英一郎監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。純白のドレスで登壇した本田さんは、前日の公開初日に女優で妹紗来と劇場で同作を鑑賞したとし、「劇中の私たち高校生と同い年ぐらいの、同世代の制服を着たお客さんも多くてすごくうれしかった。フィギュアのファンの皆さんからも良か