昨日5日(金)気象庁がこの夏の記録的な高温と7月の少雨の特徴およびその要因等について、異常気象分析検討会による分析結果を公表しました。それによりますと、この夏の高温と7月の少雨の特徴は以下になります。・この夏の平均気温は3年連続で最も高くなった。