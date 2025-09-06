９月６日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１１頭立て）は単勝２番人気のベネサルート（牡、栗東・渡辺薫彦厩舎、父リオンディーズ）が２番手追走から競り合いを制した。なお、単勝１番人気だったマルモリキャスター（牝、栗東・大橋勇樹厩舎、父ビッグアーサー）は直線で伸びず、９着に敗れた。勝ち時計は１分２１秒９（良）。道中は前半３ハロン３５秒８のスローペースを２番手から追走。直線では逃げるシャンデリ