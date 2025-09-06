９月６日の札幌５Ｒ・２歳新馬（芝１５００メートル＝１０頭立て※テーオーレックス競争除外）は、１番人気のリリージョワ（牝、栗東・武幸四郎厩舎、父シルバーステート）が、デビュー戦を白星で飾った。１１年の秋華賞を制したアヴェンチュラを祖母に持つ血統で、近親には２２年のジャパンＣを勝ったヴェラアズールなど活躍馬が多い。勝ち時計は１分２９秒４（良）。発馬を五分に決めて、前半は４番手で運んだ。勝負どころの