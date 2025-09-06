松本潤が主演を務める、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜後9：00）。7日に最終回を迎える本作は、多くの人の心に寄り添い続けてきた。ここまで作品と向き合ってきた岩崎愛奈プロデューサーに制作の舞台裏と最終話への思いを語ってもらった。【写真多数】キャスト14人を一挙紹介！松本潤、小芝風花、新田真剣佑ら■視聴者から届いた声に支えられて――岩崎さんのもとにどんな反響が届いていますか？「徳重晃先生のよ