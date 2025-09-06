神奈川・川崎市の住宅街で8月、アライグマ数匹の姿がカメラに捉えられた。一方、アメリカ・コロラド州では、アライグマの親子がストーブをすみかにしていた。“子犬サイズ”のアライグマ8匹が住宅街に…神奈川・川崎市にある住宅街で8月27日午前2時半頃に撮影されたのは、こちらをじっと見つめる、いくつもの光る目だ。目撃者：え！？子グマ？親グマがいるのか？と腰が抜けたような感じになった。よく見ると、太いしっぽには「しま