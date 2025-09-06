9月4日、紗栄子が自身のYouTubeチャンネルに公開した動画の中で、今後の女優業について語った。【関連】紗栄子「ないと生きていけないかも」今年大ファンになったアーティストとは？「勇気もらった！」今回の動画では、紗栄子が自身にまつわる100個の質問に回答する企画が行われた。この中で、“芸能界に入って一番嬉しかった出来事は？”と聞かれた紗栄子は、「自分の人生で出会えなかった人と会えること」と回答した。またその後