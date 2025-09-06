球陽館ホテルズおきなわは、ホテルサンパレス球陽館を12月31日をもって閉館する。建物は地上9階建て、客室数は66室。那覇市中心部・久茂地に位置し、国際通りまで徒歩3分と至便な立地。ゆいレールを眺める事ができるトレインルームも設けていた。建物の老朽化が進んでいたことや、人材確保や競争激化などにより、安定したサービスを維持し続けることが困難であるとしている。通常営業は10月31日をもって終了する。同社は1948年に設