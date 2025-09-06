ドリスは防御率0点台と安定感あるピッチングを続けている（C）産経新聞社藤川阪神に歓喜の瞬間が近づいている。阪神は9月5日の広島戦（甲子園）に6−1の快勝。マジックを3とし、早ければ7日にも優勝が決まる。【動画】こんな奇跡あるか？大山悠輔の甲子園初のグランドスラムシーン圧巻の一発が甲子園を沸かせた。初回に1点を先制された直後、その裏に森下翔太の適時打が飛び出し、すぐさま同点に追いつくとなおも無死満