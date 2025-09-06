木浪は久々の遊撃スタメンで二塁打をマーク（C）産経新聞社阪神は9月5日の広島戦（甲子園）に6−1の快勝。マジックを3とし、早ければ7日にも優勝が決まる。圧巻の一発が甲子園を沸かせた。【動画】こんな奇跡あるか？大山悠輔の甲子園初のグランドスラムシーン初回に1点を先制された直後、その裏に森下翔太の適時打が飛び出し、すぐさま同点に追いつくとなおも無死満塁の好機に打席に入った大山悠輔は相手先発左腕、森翔平