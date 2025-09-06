開幕から147日目となった大阪・関西万博。きょう9月6日正午ごろの会場東側には多くの人の姿がありました。博覧会協会によりますと、6日の会場内の混雑は「大変混雑」だということです。■来場者数は2000万人の大台へ！クライマックスが迫る午前9時半ごろに発表された速報値によりますと、きのう9月5日（金）の万博の来場者数は18万人（関係者含む速報値）でした。関係者パスで入場した人を除いた一般来場者数は約16万1000