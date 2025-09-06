6日の札幌5R・2歳新馬（芝1500メートル）は1番人気リリージョワ（牝＝武幸、父シルバーステート）がデビュー勝ちを収めた。好位を楽な手応えで追走し、直線に向くと鋭く加速。後続を3馬身半引き離した。鞍上の浜中は「強かったです。直線はスパートをかけたら一瞬で抜けました。瞬発力がいいし、素質を感じる馬です」と高評価を与えた。