きのう広い範囲に大雨を降らせた台風15号は温帯低気圧に変わり、きょうは全国的に台風一過の青空が戻るでしょう。夜まで安定して晴れる所が多く、天気の急変もなさそうです。一方、北海道では夜遅くなるほど雲が広がりやすく、あすは傘の出番となりそうです。気温です。きょうは強い日差しとともに気温がグングン上がり、関東から西の地域で猛暑日となる所が多いでしょう。東京ではきのうよりも7℃高い33℃まで上がる予想で、きの