ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が6日、緊急登板。早朝の日本が驚いた二刀流での出場となりました。試合の5時間前、先発予定だったタイラー・グラスノー投手（32）が腰痛のため、急きょ、大谷選手が志願して登板が決定しました。そんな緊急事態でも最速163km/hをマークするなどエンジン全開。4回途中まで5奪三振、無失点に抑えました。一方で、打者としては3試合ぶりの47号ホームランに期待がかかりましたがノーヒッ