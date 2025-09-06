NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。中日は伊藤茉央投手を1軍登録しました。伊藤投手は2024年の現役ドラフトで楽天から加入したプロ3年目の24歳。ここまで7試合にリリーフ起用され、1勝0敗1HP、防御率1.93という成績です。直近では8月16日のDeNA戦に5点ビハインドの8回から3番手でマウンドに上がり、ヒットと四球をそれぞれ2つずつ与えて1失点。翌日に抹消となっていました。ファームでは今季25試合に登板し、1勝2敗1セーブ、防