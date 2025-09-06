『レジャー白書2022』によれば登山の参加人口は440万人（21年度）と、たいへん多くの方が楽しんでいます。一方、登山を通じて遭遇した出来事や気づいたこと、”あるある”などをブログで発信し、人気を博しているのが主婦のたまごさん。今回のテーマは「山ごはん」です。【最終コマ】映える山ごはん。その舞台裏はきっと大変なハズ* * * * * * *美味しそうな山ごはんSNSの投稿で見る山ごはんって、本当に美味しそう。メスティンに