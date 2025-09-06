映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の公開記念舞台あいさつが6日、都内で行われ、橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、木村佳乃、羽住英一郎監督が出席した。【写真多数】橋本環奈、本田真凜ら…キュートな衣装で集結！本作は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊氏による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャン