秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）の成年式が始まった６日朝、東京・元赤坂の秋篠宮邸では、秋篠宮ご夫妻と次女佳子さまが、皇居に向かう悠仁さまの出発を笑顔で見送られた。沿道では、門出を祝う市民らが集まり、晴れやかな雰囲気に包まれた。成年式沿道から祝福の声出発に先立ち、宮邸では午前８時４５分頃、悠仁さまが天皇陛下から贈られた成年の証しの冠を受け取る「冠を賜（たま）うの儀」が行われた。モーニング姿の悠仁