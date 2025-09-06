声優の内田真礼が5日、みずほペイペイドーム福岡で開催された福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルス戦のセレモニアルピッチに登板した。【動画】内田真礼がソフトバンク戦で始球式ノーバンらずも大歓声勝利の女神は健在内田は大のホークスファンとして知られ、また始球式に登板した過去5度の試合全てでソフトバンクが勝利した“勝利の女神”として知られる。セレモニアルピッチでは、大きく振りかぶって