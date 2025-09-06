睡眠改善を目的とした商品やサービスに注目が集まっています。「夜中に何度もトイレで目が覚める」と悩む68歳のライターが実際にトライ。ハイテクグッズを駆使して、快眠は得られるのでしょうか（撮影：本社・武田裕介）【写真】オーダーメイド枕で寝てみると…* * * * * * *30、40代は泥のように眠れたのにオバさんか、おばあさんか。68歳になった私は、週に4日は鏡の中の自分に「老けたなぁ」と思い、残りの数日だけ「まぁまぁ」