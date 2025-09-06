秋篠宮家の長男・悠仁さまの「成年式」の中心的な行事「加冠の儀」が、6日午前10時ごろに行われました。こちらのもようを長年、皇室取材に携わってきた日本テレビ客員解説員の井上茂男さんとお伝えします。◇――悠仁さまの「成年式」が行われますが、「成年式」とはどういう行事なのでしょうか？井上茂男さん「皇室の慣例として男性皇族が成年を迎えた時に行われる儀式です。古来『元服』といわれ、皇室での最初の例とし