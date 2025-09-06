BTS・JUNG KOOK（ジョングク）の自作曲「My You」が5日、世界最大音源プラットフォームSpotifyで、1億5000万ストリーミングを突破した。自らプロデューシング、作詞、作曲に参加した自作曲で、BTSデビュー9周年を迎えた22年、ファンのために作った曲だ。この曲は、プロモーションや広報、宣伝活動がなかったが、現在までも全世界ファンの熱い関心を受けている。これにより、JUNG KOOKは、Spotify個人アカウントで、1億5000万以上の