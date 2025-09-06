睡眠改善を目的とした商品やサービスに注目が集まっています。「夜中に何度もトイレで目が覚める」と悩む68歳のライターが実際にトライ。ハイテクグッズを駆使して、快眠は得られるのでしょうか（撮影：本社・武田裕介）【写真】疲労回復パジャマを着て寝ると…* * * * * * *＜前編よりつづく＞首のカーブにフィットする枕が手放せない次に、寝具メーカーの西川が、オーダーメイド枕の専門店「ピロースタンド」を全国展開している