マイメロディ＆クロミと「ANNA SUI」がコラボレーションした商品が、9月10日（水）から、全国の「ANNA SUI」店舗などで発売される。【写真】愛らしさ満点のフェイスポーチチャームも！コラボアイテム一覧■“アメリカンダイナー”がテーマ今回登場するのは、マイメロディ50周年＆クロミ20周年を記念し、“アメリカンダイナー”をテーマにしたオリジナルデザインで展開される全6アイテムのコレクション。ラインナップには、