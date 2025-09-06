アーセナルとの契約を解消した冨安健洋は、夏の欧州主要リーグの移籍市場が終わり、フリーで獲得できる優れた選手として注目を集めている。中でも関心が報じられているひとつが、冨安がかつてプレーしたセリエAの強豪クラブたちの関心だ。ボローニャ時代の実績や、戦術的で難解とされるセリエAをよく知っていること、さらに26歳という年齢もあって、人気銘柄になる可能性が指摘されている。ミラン専門サイト『Milanlive.it』