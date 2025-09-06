9月6日の新潟県内は高気圧に覆われ、各地で晴れ広く真夏日となる予想です。高気圧に覆われ広く晴れている県内。6日午前11時の気温は、新潟市中央区や三条市で29.0℃などとなっています。このあと気温はさらに上がり、日中の最高気温は新潟市や長岡市で32℃などと予想されています。また県内はあすも気温が上がり、上越市で予想最高気温35℃など、猛暑日となる所がある見込みです。エアコンの適切な使用や、こまめな水分補給など熱