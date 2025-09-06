アイナ・ジ・エンドが5日、東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にて、ゲリラフリーライブ『新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場』を開催した。【動画】ゲリラライブ決行までの舞台裏や熱狂のステージが凝縮されたアフタームービー当日は昼間に大雨警報が発令されるなど荒天に見舞われていたが、開演直前には夕日が差し込み、天候の回復とともにライブがスタート。サプライズ開催にも