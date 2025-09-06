7月30日、サントリー株式会社は新商品「ジューシーブリュー」の発表会を行いました。こちらは香りと甘さが際立つビールで、みずみずしくフルーティな香りが特徴的です。8月19日から東北エリア(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)で数量限定販売されており、2026年の全国展開を目指しています。今回は、新商品「ジューシーブリュー」を、ビール好きの筆者がレビューさせていただきました。○新規需要に着目した商品20