新潟県長岡市で飴の歴史と文化を伝える企画展が始まりました。9月5日、長岡市の県立歴史博物館で開場式が行われたのは、飴をテーマにした企画展「飴・糖・あめ」。江戸時代に県内各地で飴作りが盛んになり、県内の老舗が国の内外から評価されていた歴史や、江戸後期に広まった金花糖を作る型などを紹介しています。【新潟県立歴史博物館小原清文館長】「きっと皆さんご覧になり、こんなことがあるのかということで驚かれる