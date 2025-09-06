テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）/Andrew Harnik/Getty Images（ＣＮＮ）米電気自動車（ＥＶ）メーカー、テスラの取締役会はイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）にテスラの事業への集中を促すため、新たな巨額報酬案を提示した。すでに世界一の富豪であるマスク氏は史上初の「１兆ドル長者」となる可能性もある。報酬案では、テスラが現在の企業価値を大幅に上回る水準に成長した場合、マスク氏に追加のテ