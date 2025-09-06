お笑いコンビの千鳥のノブ（45）が5日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。自身のアニサキス体験を振り返った。「アニサキスってあるじゃないですか。寄生虫。生魚の。あれ5年ぐらい前に1回しめサバ食べて当たって。それってめっちゃ珍しいんですよ。0・5％ぐらいなんですって」と切り出した。そして「もう1回起こることはないだろうと思ったら、4日前。アニサキスに入られて。痛〜ってなって」と収録