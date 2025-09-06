ドジャースの大谷翔平投手（３１）は５日（日本時間６日）に敵地ボルティモアでのオリオールズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、３回２／３を３安打無失点、５三振１四球で勝敗は付かなかった。防御率３・７５。打者１５人に７０球で、最速１０１・５マイル（約１６３・３キロ）をマーク。１００マイル（約１６０・９キロ）超を復帰後最多の１１球投げ、フォーシームの平均球速９９・７マイル（約１６０・５キロ）は復帰後最速