「７５歳以上限定」のおばあちゃんたちが接客や調理を担う「ばあちゃん喫茶」が注目を集めている。運営するのは、地域の高齢者活躍を掲げる「うきはの宝」。代表取締役の大熊充さん（４５）は、２０代での大事故による長期入院中に高齢者に励まされた経験から「年を重ねても輝ける場をつくりたい」との思いを抱いた。福岡を拠点に広がりを見せるこの取り組みは、フランチャイズ化や「ガールズ婆」構想へと発展している。木曜の昼