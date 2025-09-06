◆米大リーグロッキーズ３―０パドレス（５日・米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ナ・リーグ西地区でドジャースを追って２位のパドレスが５日（日本時間６日）、敵地のロッキーズ戦に３―０で完封負けし５連敗となった。ドジャースが４連敗しゲーム差を一気に縮めるチャンスだったが、お付き合いとなった。相手は今季メジャー最悪の１０１敗しているロッキーズ。１４敗の左腕・フリーランドに８回を２安打１０奪三