お笑いタレントの有吉弘行が５日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。食事の際、常に物足りなく感じる一品を口にする一幕があった。この日、共演のマツコ・デラックスとのトークコーナーで「エビフライに満足したことあります？俺、エビフライに満足したことがないんですけど」と唐突に話し出した有吉。マツコが「どういう観点で？」と聞くと「なんか、トンカツとかに比べてエビフラ