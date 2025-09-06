奄美地方を除く鹿児島県内ではきょう6日、気温が著しく高くなり熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想され、環境省と気象庁は熱中症警戒アラートを発表しました。 6日の予想最高気温は ▼鹿児島市で猛暑日となる35度のほか、 ▼鹿屋市で34度、 ▼枕崎市、奄美市名瀬、沖永良部で33度など各地で真夏日となる予想です。 県内ほとんどの地点で熱中症に関する4段階の指標が最も高い「危険」のレベルまで上がると